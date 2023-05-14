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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 919Toplam Seçmen : 291.771Açılan Sandık : 898Açılan Sandık Oranı : % 97.71Kullanılan Oy : 258.679Geçerli Oy : 255.293Katılım Oranı : % 90.83Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 65,02165.988Recep Tayyip Erdoğan : % 30,3577.471Sinan Oğan : % 4,0310.302Muharrem İnce : % 0,601.

Toplam Sandık: 919
Toplam Seçmen: 291.771
Açılan Sandık: 898
Açılan Sandık Oranı: % 97.71
Kullanılan Oy: 258.679
Geçerli Oy: 255.293
Katılım Oranı: % 90.83

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 65,02165.988
Recep Tayyip Erdoğan: % 30,3577.471
Sinan Oğan: % 4,0310.302
Muharrem İnce: % 0,601.532
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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