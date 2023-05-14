CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 919Toplam Seçmen : 291.771Açılan Sandık : 898Açılan Sandık Oranı : % 97.71Kullanılan Oy : 258.679Geçerli Oy : 255.293Katılım Oranı : % 90.83Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 65,02165.988Recep Tayyip Erdoğan : % 30,3577.471Sinan Oğan : % 4,0310.302Muharrem İnce : % 0,601.
|Toplam Sandık
|:
|919
|Toplam Seçmen
|:
|291.771
|Açılan Sandık
|:
|898
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.71
|Kullanılan Oy
|:
|258.679
|Geçerli Oy
|:
|255.293
|Katılım Oranı
|:
|% 90.83
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 65,02
|165.988
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 30,35
|77.471
|Sinan Oğan
|:
|% 4,03
|10.302
|Muharrem İnce
|:
|% 0,60
|1.532
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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