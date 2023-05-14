CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 686Toplam Seçmen : 174.209Açılan Sandık : 680Açılan Sandık Oranı : % 99.13Kullanılan Oy : 154.196Geçerli Oy : 147.681Katılım Oranı : % 89.54Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 54,0079.754Kemal Kılıçdaroğlu : % 38,9057.447Sinan Oğan : % 6,709.
|Toplam Sandık
|:
|686
|Toplam Seçmen
|:
|174.209
|Açılan Sandık
|:
|680
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.13
|Kullanılan Oy
|:
|154.196
|Geçerli Oy
|:
|147.681
|Katılım Oranı
|:
|% 89.54
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 54,00
|79.754
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 38,90
|57.447
|Sinan Oğan
|:
|% 6,70
|9.895
|Muharrem İnce
|:
|% 0,40
|585
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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