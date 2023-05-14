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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 686Toplam Seçmen : 174.209Açılan Sandık : 680Açılan Sandık Oranı : % 99.13Kullanılan Oy : 154.196Geçerli Oy : 147.681Katılım Oranı : % 89.54Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 54,0079.754Kemal Kılıçdaroğlu : % 38,9057.447Sinan Oğan : % 6,709.

Toplam Sandık: 686
Toplam Seçmen: 174.209
Açılan Sandık: 680
Açılan Sandık Oranı: % 99.13
Kullanılan Oy: 154.196
Geçerli Oy: 147.681
Katılım Oranı: % 89.54

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 54,0079.754
Kemal Kılıçdaroğlu: % 38,9057.447
Sinan Oğan: % 6,709.895
Muharrem İnce: % 0,40585
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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