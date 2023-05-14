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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 394Toplam Seçmen : 97.198Açılan Sandık : 393Açılan Sandık Oranı : % 99.75Kullanılan Oy : 85.666Geçerli Oy : 84.230Katılım Oranı : % 88.19Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,6455.288Kemal Kılıçdaroğlu : % 26,8722.633Sinan Oğan : % 6,815.

Toplam Sandık: 394
Toplam Seçmen: 97.198
Açılan Sandık: 393
Açılan Sandık Oranı: % 99.75
Kullanılan Oy: 85.666
Geçerli Oy: 84.230
Katılım Oranı: % 88.19

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 65,6455.288
Kemal Kılıçdaroğlu: % 26,8722.633
Sinan Oğan: % 6,815.736
Muharrem İnce: % 0,68573
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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