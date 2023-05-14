CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 394Toplam Seçmen : 97.198Açılan Sandık : 393Açılan Sandık Oranı : % 99.75Kullanılan Oy : 85.666Geçerli Oy : 84.230Katılım Oranı : % 88.19Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,6455.288Kemal Kılıçdaroğlu : % 26,8722.633Sinan Oğan : % 6,815.
|Toplam Sandık
|:
|394
|Toplam Seçmen
|:
|97.198
|Açılan Sandık
|:
|393
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.75
|Kullanılan Oy
|:
|85.666
|Geçerli Oy
|:
|84.230
|Katılım Oranı
|:
|% 88.19
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 65,64
|55.288
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 26,87
|22.633
|Sinan Oğan
|:
|% 6,81
|5.736
|Muharrem İnce
|:
|% 0,68
|573
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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