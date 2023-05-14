CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.327Toplam Seçmen : 1.516.293Açılan Sandık : 4.063Açılan Sandık Oranı : % 93.9Kullanılan Oy : 1.308.330Geçerli Oy : 1.276.558Katılım Oranı : % 92.12Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 54,32693.479Kemal Kılıçdaroğlu : % 38,68493.793Sinan Oğan : % 6,6184.
|Toplam Sandık
|:
|4.327
|Toplam Seçmen
|:
|1.516.293
|Açılan Sandık
|:
|4.063
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.9
|Kullanılan Oy
|:
|1.308.330
|Geçerli Oy
|:
|1.276.558
|Katılım Oranı
|:
|% 92.12
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 54,32
|693.479
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 38,68
|493.793
|Sinan Oğan
|:
|% 6,61
|84.331
|Muharrem İnce
|:
|% 0,39
|4.955
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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