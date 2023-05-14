CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.998Toplam Seçmen : 1.630.437Açılan Sandık : 4.917Açılan Sandık Oranı : % 98.38Kullanılan Oy : 1.427.771Geçerli Oy : 1.401.146Katılım Oranı : % 89.1Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,85964.661Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,00336.240Sinan Oğan : % 6,7694.
|Toplam Sandık
|:
|4.998
|Toplam Seçmen
|:
|1.630.437
|Açılan Sandık
|:
|4.917
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.38
|Kullanılan Oy
|:
|1.427.771
|Geçerli Oy
|:
|1.401.146
|Katılım Oranı
|:
|% 89.1
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 68,85
|964.661
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 24,00
|336.240
|Sinan Oğan
|:
|% 6,76
|94.757
|Muharrem İnce
|:
|% 0,39
|5.488
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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