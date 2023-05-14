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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.998Toplam Seçmen : 1.630.437Açılan Sandık : 4.917Açılan Sandık Oranı : % 98.38Kullanılan Oy : 1.427.771Geçerli Oy : 1.401.146Katılım Oranı : % 89.1Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,85964.661Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,00336.240Sinan Oğan : % 6,7694.

Toplam Sandık: 4.998
Toplam Seçmen: 1.630.437
Açılan Sandık: 4.917
Açılan Sandık Oranı: % 98.38
Kullanılan Oy: 1.427.771
Geçerli Oy: 1.401.146
Katılım Oranı: % 89.1

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 68,85964.661
Kemal Kılıçdaroğlu: % 24,00336.240
Sinan Oğan: % 6,7694.757
Muharrem İnce: % 0,395.488
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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