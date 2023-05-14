CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.607Toplam Seçmen : 430.548Açılan Sandık : 1.538Açılan Sandık Oranı : % 95.71Kullanılan Oy : 372.208Geçerli Oy : 363.967Katılım Oranı : % 91.21Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 66,51242.086Kemal Kılıçdaroğlu : % 26,1995.324Sinan Oğan : % 6,6124.035Muharrem İnce : % 0,692.
|Toplam Sandık
|:
|1.607
|Toplam Seçmen
|:
|430.548
|Açılan Sandık
|:
|1.538
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.71
|Kullanılan Oy
|:
|372.208
|Geçerli Oy
|:
|363.967
|Katılım Oranı
|:
|% 91.21
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 66,51
|242.086
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 26,19
|95.324
|Sinan Oğan
|:
|% 6,61
|24.035
|Muharrem İnce
|:
|% 0,69
|2.522
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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