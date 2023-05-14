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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.607Toplam Seçmen : 430.548Açılan Sandık : 1.538Açılan Sandık Oranı : % 95.71Kullanılan Oy : 372.208Geçerli Oy : 363.967Katılım Oranı : % 91.21Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 66,51242.086Kemal Kılıçdaroğlu : % 26,1995.324Sinan Oğan : % 6,6124.035Muharrem İnce : % 0,692.

Toplam Sandık: 1.607
Toplam Seçmen: 430.548
Açılan Sandık: 1.538
Açılan Sandık Oranı: % 95.71
Kullanılan Oy: 372.208
Geçerli Oy: 363.967
Katılım Oranı: % 91.21

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 66,51242.086
Kemal Kılıçdaroğlu: % 26,1995.324
Sinan Oğan: % 6,6124.035
Muharrem İnce: % 0,692.522
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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