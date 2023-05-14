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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.901Toplam Seçmen : 531.448Açılan Sandık : 1.872Açılan Sandık Oranı : % 98.47Kullanılan Oy : 424.685Geçerli Oy : 418.504Katılım Oranı : % 81.47Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 69,24289.783Kemal Kılıçdaroğlu : % 27,22113.930Sinan Oğan : % 3,2313.517Muharrem İnce : % 0,311.

Toplam Sandık: 1.901
Toplam Seçmen: 531.448
Açılan Sandık: 1.872
Açılan Sandık Oranı: % 98.47
Kullanılan Oy: 424.685
Geçerli Oy: 418.504
Katılım Oranı: % 81.47

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 69,24289.783
Kemal Kılıçdaroğlu: % 27,22113.930
Sinan Oğan: % 3,2313.517
Muharrem İnce: % 0,311.274
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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