CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.901Toplam Seçmen : 531.448Açılan Sandık : 1.872Açılan Sandık Oranı : % 98.47Kullanılan Oy : 424.685Geçerli Oy : 418.504Katılım Oranı : % 81.47Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 69,24289.783Kemal Kılıçdaroğlu : % 27,22113.930Sinan Oğan : % 3,2313.517Muharrem İnce : % 0,311.
|Toplam Sandık
|:
|1.901
|Toplam Seçmen
|:
|531.448
|Açılan Sandık
|:
|1.872
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.47
|Kullanılan Oy
|:
|424.685
|Geçerli Oy
|:
|418.504
|Katılım Oranı
|:
|% 81.47
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 69,24
|289.783
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 27,22
|113.930
|Sinan Oğan
|:
|% 3,23
|13.517
|Muharrem İnce
|:
|% 0,31
|1.274
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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