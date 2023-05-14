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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.578Toplam Seçmen : 1.107.246Açılan Sandık : 3.446Açılan Sandık Oranı : % 96.31Kullanılan Oy : 973.353Geçerli Oy : 951.965Katılım Oranı : % 91.75Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,19449.242Kemal Kılıçdaroğlu : % 46,03438.133Sinan Oğan : % 6,1158.192Muharrem İnce : % 0,676.

Toplam Sandık: 3.578
Toplam Seçmen: 1.107.246
Açılan Sandık: 3.446
Açılan Sandık Oranı: % 96.31
Kullanılan Oy: 973.353
Geçerli Oy: 951.965
Katılım Oranı: % 91.75

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,19449.242
Kemal Kılıçdaroğlu: % 46,03438.133
Sinan Oğan: % 6,1158.192
Muharrem İnce: % 0,676.398
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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