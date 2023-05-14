CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.578Toplam Seçmen : 1.107.246Açılan Sandık : 3.446Açılan Sandık Oranı : % 96.31Kullanılan Oy : 973.353Geçerli Oy : 951.965Katılım Oranı : % 91.75Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,19449.242Kemal Kılıçdaroğlu : % 46,03438.133Sinan Oğan : % 6,1158.192Muharrem İnce : % 0,676.
|Toplam Sandık
|:
|3.578
|Toplam Seçmen
|:
|1.107.246
|Açılan Sandık
|:
|3.446
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.31
|Kullanılan Oy
|:
|973.353
|Geçerli Oy
|:
|951.965
|Katılım Oranı
|:
|% 91.75
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 47,19
|449.242
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 46,03
|438.133
|Sinan Oğan
|:
|% 6,11
|58.192
|Muharrem İnce
|:
|% 0,67
|6.398
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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