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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.846Toplam Seçmen : 542.046Açılan Sandık : 1.709Açılan Sandık Oranı : % 92.58Kullanılan Oy : 413.991Geçerli Oy : 405.582Katılım Oranı : % 82.28Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 65,75266.697Recep Tayyip Erdoğan : % 32,63132.330Sinan Oğan : % 1,385.

Toplam Sandık: 1.846
Toplam Seçmen: 542.046
Açılan Sandık: 1.709
Açılan Sandık Oranı: % 92.58
Kullanılan Oy: 413.991
Geçerli Oy: 405.582
Katılım Oranı: % 82.28

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 65,75266.697
Recep Tayyip Erdoğan: % 32,63132.330
Sinan Oğan: % 1,385.590
Muharrem İnce: % 0,24965
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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