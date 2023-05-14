CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.846Toplam Seçmen : 542.046Açılan Sandık : 1.709Açılan Sandık Oranı : % 92.58Kullanılan Oy : 413.991Geçerli Oy : 405.582Katılım Oranı : % 82.28Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 65,75266.697Recep Tayyip Erdoğan : % 32,63132.330Sinan Oğan : % 1,385.
|Toplam Sandık
|:
|1.846
|Toplam Seçmen
|:
|542.046
|Açılan Sandık
|:
|1.709
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.58
|Kullanılan Oy
|:
|413.991
|Geçerli Oy
|:
|405.582
|Katılım Oranı
|:
|% 82.28
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 65,75
|266.697
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 32,63
|132.330
|Sinan Oğan
|:
|% 1,38
|5.590
|Muharrem İnce
|:
|% 0,24
|965
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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