CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 576Toplam Seçmen : 156.092Açılan Sandık : 507Açılan Sandık Oranı : % 88.02Kullanılan Oy : 119.918Geçerli Oy : 115.953Katılım Oranı : % 88.08Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 55,6064.473Kemal Kılıçdaroğlu : % 37,1343.051Sinan Oğan : % 6,337.339Muharrem İnce : % 0,941.
|Toplam Sandık
|:
|576
|Toplam Seçmen
|:
|156.092
|Açılan Sandık
|:
|507
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88.02
|Kullanılan Oy
|:
|119.918
|Geçerli Oy
|:
|115.953
|Katılım Oranı
|:
|% 88.08
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 55,60
|64.473
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 37,13
|43.051
|Sinan Oğan
|:
|% 6,33
|7.339
|Muharrem İnce
|:
|% 0,94
|1.090
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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