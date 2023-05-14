Üye Girişi
Haberi Paylaş
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 576Toplam Seçmen : 156.092Açılan Sandık : 507Açılan Sandık Oranı : % 88.02Kullanılan Oy : 119.918Geçerli Oy : 115.953Katılım Oranı : % 88.08Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 55,6064.473Kemal Kılıçdaroğlu : % 37,1343.051Sinan Oğan : % 6,337.339Muharrem İnce : % 0,941.

Toplam Sandık: 576
Toplam Seçmen: 156.092
Açılan Sandık: 507
Açılan Sandık Oranı: % 88.02
Kullanılan Oy: 119.918
Geçerli Oy: 115.953
Katılım Oranı: % 88.08

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 55,6064.473
Kemal Kılıçdaroğlu: % 37,1343.051
Sinan Oğan: % 6,337.339
Muharrem İnce: % 0,941.090
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title