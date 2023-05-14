CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.302Toplam Seçmen : 400.078Açılan Sandık : 1.239Açılan Sandık Oranı : % 95.16Kullanılan Oy : 323.911Geçerli Oy : 313.250Katılım Oranı : % 84.63Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 67,59211.716Recep Tayyip Erdoğan : % 30,9596.959Sinan Oğan : % 1,193.
|Toplam Sandık
|:
|1.302
|Toplam Seçmen
|:
|400.078
|Açılan Sandık
|:
|1.239
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.16
|Kullanılan Oy
|:
|323.911
|Geçerli Oy
|:
|313.250
|Katılım Oranı
|:
|% 84.63
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 67,59
|211.716
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 30,95
|96.959
|Sinan Oğan
|:
|% 1,19
|3.716
|Muharrem İnce
|:
|% 0,27
|859
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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