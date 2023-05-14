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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.302Toplam Seçmen : 400.078Açılan Sandık : 1.239Açılan Sandık Oranı : % 95.16Kullanılan Oy : 323.911Geçerli Oy : 313.250Katılım Oranı : % 84.63Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 67,59211.716Recep Tayyip Erdoğan : % 30,9596.959Sinan Oğan : % 1,193.

Toplam Sandık: 1.302
Toplam Seçmen: 400.078
Açılan Sandık: 1.239
Açılan Sandık Oranı: % 95.16
Kullanılan Oy: 323.911
Geçerli Oy: 313.250
Katılım Oranı: % 84.63

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 67,59211.716
Recep Tayyip Erdoğan: % 30,9596.959
Sinan Oğan: % 1,193.716
Muharrem İnce: % 0,27859
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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