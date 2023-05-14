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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 291Toplam Seçmen : 57.170Açılan Sandık : 291Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 49.870Geçerli Oy : 49.149Katılım Oranı : % 87.23Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 78,8738.764Kemal Kılıçdaroğlu : % 15,397.565Sinan Oğan : % 5,512.

Toplam Sandık: 291
Toplam Seçmen: 57.170
Açılan Sandık: 291
Açılan Sandık Oranı: % 100
Kullanılan Oy: 49.870
Geçerli Oy: 49.149
Katılım Oranı: % 87.23

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 78,8738.764
Kemal Kılıçdaroğlu: % 15,397.565
Sinan Oğan: % 5,512.709
Muharrem İnce: % 0,23111
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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