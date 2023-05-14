CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 291Toplam Seçmen : 57.170Açılan Sandık : 291Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 49.870Geçerli Oy : 49.149Katılım Oranı : % 87.23Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 78,8738.764Kemal Kılıçdaroğlu : % 15,397.565Sinan Oğan : % 5,512.
|Toplam Sandık
|:
|291
|Toplam Seçmen
|:
|57.170
|Açılan Sandık
|:
|291
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|49.870
|Geçerli Oy
|:
|49.149
|Katılım Oranı
|:
|% 87.23
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 78,87
|38.764
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 15,39
|7.565
|Sinan Oğan
|:
|% 5,51
|2.709
|Muharrem İnce
|:
|% 0,23
|111
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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