CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 671Toplam Seçmen : 167.113Açılan Sandık : 671Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 153.193Geçerli Oy : 150.433Katılım Oranı : % 91.67Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 49,9075.072Kemal Kılıçdaroğlu : % 41,3162.138Sinan Oğan : % 8,0612.123Muharrem İnce : % 0,731.
|Toplam Sandık
|:
|671
|Toplam Seçmen
|:
|167.113
|Açılan Sandık
|:
|671
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|153.193
|Geçerli Oy
|:
|150.433
|Katılım Oranı
|:
|% 91.67
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 49,90
|75.072
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 41,31
|62.138
|Sinan Oğan
|:
|% 8,06
|12.123
|Muharrem İnce
|:
|% 0,73
|1.100
Kaynak: AA / Güncel
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