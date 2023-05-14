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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 671Toplam Seçmen : 167.113Açılan Sandık : 671Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 153.193Geçerli Oy : 150.433Katılım Oranı : % 91.67Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 49,9075.072Kemal Kılıçdaroğlu : % 41,3162.138Sinan Oğan : % 8,0612.123Muharrem İnce : % 0,731.

Toplam Sandık: 671
Toplam Seçmen: 167.113
Açılan Sandık: 671
Açılan Sandık Oranı: % 100
Kullanılan Oy: 153.193
Geçerli Oy: 150.433
Katılım Oranı: % 91.67

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 49,9075.072
Kemal Kılıçdaroğlu: % 41,3162.138
Sinan Oğan: % 8,0612.123
Muharrem İnce: % 0,731.100
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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