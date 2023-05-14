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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 713Toplam Seçmen : 193.535Açılan Sandık : 709Açılan Sandık Oranı : % 99.44Kullanılan Oy : 150.343Geçerli Oy : 144.351Katılım Oranı : % 77.86Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,1994.100Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,3946.754Sinan Oğan : % 1,912.

Toplam Sandık: 713
Toplam Seçmen: 193.535
Açılan Sandık: 709
Açılan Sandık Oranı: % 99.44
Kullanılan Oy: 150.343
Geçerli Oy: 144.351
Katılım Oranı: % 77.86

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 65,1994.100
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,3946.754
Sinan Oğan: % 1,912.754
Muharrem İnce: % 0,51743
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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