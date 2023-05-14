CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 713Toplam Seçmen : 193.535Açılan Sandık : 709Açılan Sandık Oranı : % 99.44Kullanılan Oy : 150.343Geçerli Oy : 144.351Katılım Oranı : % 77.86Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,1994.100Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,3946.754Sinan Oğan : % 1,912.
|Toplam Sandık
|:
|713
|Toplam Seçmen
|:
|193.535
|Açılan Sandık
|:
|709
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.44
|Kullanılan Oy
|:
|150.343
|Geçerli Oy
|:
|144.351
|Katılım Oranı
|:
|% 77.86
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 65,19
|94.100
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,39
|46.754
|Sinan Oğan
|:
|% 1,91
|2.754
|Muharrem İnce
|:
|% 0,51
|743
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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