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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 866Toplam Seçmen : 221.007Açılan Sandık : 814Açılan Sandık Oranı : % 94Kullanılan Oy : 168.693Geçerli Oy : 162.978Katılım Oranı : % 81.69Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 50,7982.780Recep Tayyip Erdoğan : % 46,5575.859Sinan Oğan : % 2,283.

Toplam Sandık: 866
Toplam Seçmen: 221.007
Açılan Sandık: 814
Açılan Sandık Oranı: % 94
Kullanılan Oy: 168.693
Geçerli Oy: 162.978
Katılım Oranı: % 81.69

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 50,7982.780
Recep Tayyip Erdoğan: % 46,5575.859
Sinan Oğan: % 2,283.720
Muharrem İnce: % 0,38619
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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