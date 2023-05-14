CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 866Toplam Seçmen : 221.007Açılan Sandık : 814Açılan Sandık Oranı : % 94Kullanılan Oy : 168.693Geçerli Oy : 162.978Katılım Oranı : % 81.69Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 50,7982.780Recep Tayyip Erdoğan : % 46,5575.859Sinan Oğan : % 2,283.
|Toplam Sandık
|:
|866
|Toplam Seçmen
|:
|221.007
|Açılan Sandık
|:
|814
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94
|Kullanılan Oy
|:
|168.693
|Geçerli Oy
|:
|162.978
|Katılım Oranı
|:
|% 81.69
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 50,79
|82.780
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 46,55
|75.859
|Sinan Oğan
|:
|% 2,28
|3.720
|Muharrem İnce
|:
|% 0,38
|619
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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