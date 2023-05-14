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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.010Toplam Seçmen : 236.464Açılan Sandık : 1.005Açılan Sandık Oranı : % 99.5Kullanılan Oy : 215.077Geçerli Oy : 211.066Katılım Oranı : % 91.26Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,85128.442Kemal Kılıçdaroğlu : % 31,0665.551Sinan Oğan : % 7,5015.824Muharrem İnce : % 0,591.

Toplam Sandık: 1.010
Toplam Seçmen: 236.464
Açılan Sandık: 1.005
Açılan Sandık Oranı: % 99.5
Kullanılan Oy: 215.077
Geçerli Oy: 211.066
Katılım Oranı: % 91.26

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 60,85128.442
Kemal Kılıçdaroğlu: % 31,0665.551
Sinan Oğan: % 7,5015.824
Muharrem İnce: % 0,591.249
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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