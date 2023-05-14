CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.010Toplam Seçmen : 236.464Açılan Sandık : 1.005Açılan Sandık Oranı : % 99.5Kullanılan Oy : 215.077Geçerli Oy : 211.066Katılım Oranı : % 91.26Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,85128.442Kemal Kılıçdaroğlu : % 31,0665.551Sinan Oğan : % 7,5015.824Muharrem İnce : % 0,591.
|Toplam Sandık
|:
|1.010
|Toplam Seçmen
|:
|236.464
|Açılan Sandık
|:
|1.005
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.5
|Kullanılan Oy
|:
|215.077
|Geçerli Oy
|:
|211.066
|Katılım Oranı
|:
|% 91.26
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 60,85
|128.442
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 31,06
|65.551
|Sinan Oğan
|:
|% 7,50
|15.824
|Muharrem İnce
|:
|% 0,59
|1.249
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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