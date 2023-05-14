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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 717Toplam Seçmen : 204.323Açılan Sandık : 697Açılan Sandık Oranı : % 97.21Kullanılan Oy : 179.968Geçerli Oy : 175.010Katılım Oranı : % 90.59Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 51,7390.544Kemal Kılıçdaroğlu : % 40,8471.471Sinan Oğan : % 6,6011.546Muharrem İnce : % 0,831.

Toplam Sandık: 717
Toplam Seçmen: 204.323
Açılan Sandık: 697
Açılan Sandık Oranı: % 97.21
Kullanılan Oy: 179.968
Geçerli Oy: 175.010
Katılım Oranı: % 90.59

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 51,7390.544
Kemal Kılıçdaroğlu: % 40,8471.471
Sinan Oğan: % 6,6011.546
Muharrem İnce: % 0,831.449
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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