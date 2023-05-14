CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 717Toplam Seçmen : 204.323Açılan Sandık : 697Açılan Sandık Oranı : % 97.21Kullanılan Oy : 179.968Geçerli Oy : 175.010Katılım Oranı : % 90.59Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 51,7390.544Kemal Kılıçdaroğlu : % 40,8471.471Sinan Oğan : % 6,6011.546Muharrem İnce : % 0,831.
|Toplam Sandık
|:
|717
|Toplam Seçmen
|:
|204.323
|Açılan Sandık
|:
|697
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.21
|Kullanılan Oy
|:
|179.968
|Geçerli Oy
|:
|175.010
|Katılım Oranı
|:
|% 90.59
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 51,73
|90.544
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 40,84
|71.471
|Sinan Oğan
|:
|% 6,60
|11.546
|Muharrem İnce
|:
|% 0,83
|1.449
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500