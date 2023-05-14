CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 6.870Toplam Seçmen : 2.367.412Açılan Sandık : 5.668Açılan Sandık Oranı : % 82.5Kullanılan Oy : 1.745.508Geçerli Oy : 1.718.492Katılım Oranı : % 90.62Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 51,93892.472Kemal Kılıçdaroğlu : % 40,21690.923Sinan Oğan : % 7,35126.
|Toplam Sandık
|:
|6.870
|Toplam Seçmen
|:
|2.367.412
|Açılan Sandık
|:
|5.668
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82.5
|Kullanılan Oy
|:
|1.745.508
|Geçerli Oy
|:
|1.718.492
|Katılım Oranı
|:
|% 90.62
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 51,93
|892.472
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 40,21
|690.923
|Sinan Oğan
|:
|% 7,35
|126.325
|Muharrem İnce
|:
|% 0,51
|8.772
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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