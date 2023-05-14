Üye Girişi
Haberi Paylaş
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 6.870Toplam Seçmen : 2.367.412Açılan Sandık : 5.668Açılan Sandık Oranı : % 82.5Kullanılan Oy : 1.745.508Geçerli Oy : 1.718.492Katılım Oranı : % 90.62Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 51,93892.472Kemal Kılıçdaroğlu : % 40,21690.923Sinan Oğan : % 7,35126.

Toplam Sandık: 6.870
Toplam Seçmen: 2.367.412
Açılan Sandık: 5.668
Açılan Sandık Oranı: % 82.5
Kullanılan Oy: 1.745.508
Geçerli Oy: 1.718.492
Katılım Oranı: % 90.62

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 51,93892.472
Kemal Kılıçdaroğlu: % 40,21690.923
Sinan Oğan: % 7,35126.325
Muharrem İnce: % 0,518.772
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title