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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.592Toplam Seçmen : 436.260Açılan Sandık : 1.545Açılan Sandık Oranı : % 97.05Kullanılan Oy : 385.339Geçerli Oy : 379.641Katılım Oranı : % 91.39Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 54,40206.505Recep Tayyip Erdoğan : % 39,68150.639Sinan Oğan : % 5,2119.795Muharrem İnce : % 0,712.

Toplam Sandık: 1.592
Toplam Seçmen: 436.260
Açılan Sandık: 1.545
Açılan Sandık Oranı: % 97.05
Kullanılan Oy: 385.339
Geçerli Oy: 379.641
Katılım Oranı: % 91.39

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 54,40206.505
Recep Tayyip Erdoğan: % 39,68150.639
Sinan Oğan: % 5,2119.795
Muharrem İnce: % 0,712.702
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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