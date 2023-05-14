CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.592Toplam Seçmen : 436.260Açılan Sandık : 1.545Açılan Sandık Oranı : % 97.05Kullanılan Oy : 385.339Geçerli Oy : 379.641Katılım Oranı : % 91.39Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 54,40206.505Recep Tayyip Erdoğan : % 39,68150.639Sinan Oğan : % 5,2119.795Muharrem İnce : % 0,712.
|Toplam Sandık
|:
|1.592
|Toplam Seçmen
|:
|436.260
|Açılan Sandık
|:
|1.545
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.05
|Kullanılan Oy
|:
|385.339
|Geçerli Oy
|:
|379.641
|Katılım Oranı
|:
|% 91.39
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 54,40
|206.505
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 39,68
|150.639
|Sinan Oğan
|:
|% 5,21
|19.795
|Muharrem İnce
|:
|% 0,71
|2.702
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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