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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 701Toplam Seçmen : 141.860Açılan Sandık : 692Açılan Sandık Oranı : % 98.72Kullanılan Oy : 124.304Geçerli Oy : 121.494Katılım Oranı : % 88.91Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,1287.621Kemal Kılıçdaroğlu : % 20,3224.689Sinan Oğan : % 7,098.

Toplam Sandık: 701
Toplam Seçmen: 141.860
Açılan Sandık: 692
Açılan Sandık Oranı: % 98.72
Kullanılan Oy: 124.304
Geçerli Oy: 121.494
Katılım Oranı: % 88.91

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 72,1287.621
Kemal Kılıçdaroğlu: % 20,3224.689
Sinan Oğan: % 7,098.610
Muharrem İnce: % 0,47574
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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