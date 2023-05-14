CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 701Toplam Seçmen : 141.860Açılan Sandık : 692Açılan Sandık Oranı : % 98.72Kullanılan Oy : 124.304Geçerli Oy : 121.494Katılım Oranı : % 88.91Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,1287.621Kemal Kılıçdaroğlu : % 20,3224.689Sinan Oğan : % 7,098.
|Toplam Sandık
|:
|701
|Toplam Seçmen
|:
|141.860
|Açılan Sandık
|:
|692
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.72
|Kullanılan Oy
|:
|124.304
|Geçerli Oy
|:
|121.494
|Katılım Oranı
|:
|% 88.91
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 72,12
|87.621
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 20,32
|24.689
|Sinan Oğan
|:
|% 7,09
|8.610
|Muharrem İnce
|:
|% 0,47
|574
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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