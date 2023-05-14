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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.700Toplam Seçmen : 399.038Açılan Sandık : 1.670Açılan Sandık Oranı : % 98.24Kullanılan Oy : 354.265Geçerli Oy : 347.210Katılım Oranı : % 90.63Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,99215.241Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,85114.038Sinan Oğan : % 4,7116.367Muharrem İnce : % 0,451.

Toplam Sandık: 1.700
Toplam Seçmen: 399.038
Açılan Sandık: 1.670
Açılan Sandık Oranı: % 98.24
Kullanılan Oy: 354.265
Geçerli Oy: 347.210
Katılım Oranı: % 90.63

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 61,99215.241
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,85114.038
Sinan Oğan: % 4,7116.367
Muharrem İnce: % 0,451.564
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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