CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.700Toplam Seçmen : 399.038Açılan Sandık : 1.670Açılan Sandık Oranı : % 98.24Kullanılan Oy : 354.265Geçerli Oy : 347.210Katılım Oranı : % 90.63Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,99215.241Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,85114.038Sinan Oğan : % 4,7116.367Muharrem İnce : % 0,451.
|Toplam Sandık
|:
|1.700
|Toplam Seçmen
|:
|399.038
|Açılan Sandık
|:
|1.670
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.24
|Kullanılan Oy
|:
|354.265
|Geçerli Oy
|:
|347.210
|Katılım Oranı
|:
|% 90.63
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 61,99
|215.241
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,85
|114.038
|Sinan Oğan
|:
|% 4,71
|16.367
|Muharrem İnce
|:
|% 0,45
|1.564
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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