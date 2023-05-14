CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.461Toplam Seçmen : 795.283Açılan Sandık : 2.253Açılan Sandık Oranı : % 91.55Kullanılan Oy : 659.592Geçerli Oy : 643.948Katılım Oranı : % 91.63Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 48,10309.710Recep Tayyip Erdoğan : % 44,18284.526Sinan Oğan : % 7,0545.379Muharrem İnce : % 0,674.
|Toplam Sandık
|:
|2.461
|Toplam Seçmen
|:
|795.283
|Açılan Sandık
|:
|2.253
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91.55
|Kullanılan Oy
|:
|659.592
|Geçerli Oy
|:
|643.948
|Katılım Oranı
|:
|% 91.63
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 48,10
|309.710
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 44,18
|284.526
|Sinan Oğan
|:
|% 7,05
|45.379
|Muharrem İnce
|:
|% 0,67
|4.333
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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