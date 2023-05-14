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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.461Toplam Seçmen : 795.283Açılan Sandık : 2.253Açılan Sandık Oranı : % 91.55Kullanılan Oy : 659.592Geçerli Oy : 643.948Katılım Oranı : % 91.63Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 48,10309.710Recep Tayyip Erdoğan : % 44,18284.526Sinan Oğan : % 7,0545.379Muharrem İnce : % 0,674.

Toplam Sandık: 2.461
Toplam Seçmen: 795.283
Açılan Sandık: 2.253
Açılan Sandık Oranı: % 91.55
Kullanılan Oy: 659.592
Geçerli Oy: 643.948
Katılım Oranı: % 91.63

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,10309.710
Recep Tayyip Erdoğan: % 44,18284.526
Sinan Oğan: % 7,0545.379
Muharrem İnce: % 0,674.333
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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