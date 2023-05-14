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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.685Toplam Seçmen : 1.147.014Açılan Sandık : 3.167Açılan Sandık Oranı : % 85.94Kullanılan Oy : 796.595Geçerli Oy : 769.849Katılım Oranı : % 81.42Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 71,51550.480Recep Tayyip Erdoğan : % 26,79206.250Sinan Oğan : % 1,289.883Muharrem İnce : % 0,423.

Toplam Sandık: 3.685
Toplam Seçmen: 1.147.014
Açılan Sandık: 3.167
Açılan Sandık Oranı: % 85.94
Kullanılan Oy: 796.595
Geçerli Oy: 769.849
Katılım Oranı: % 81.42

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 71,51550.480
Recep Tayyip Erdoğan: % 26,79206.250
Sinan Oğan: % 1,289.883
Muharrem İnce: % 0,423.236
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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