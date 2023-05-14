CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.685Toplam Seçmen : 1.147.014Açılan Sandık : 3.167Açılan Sandık Oranı : % 85.94Kullanılan Oy : 796.595Geçerli Oy : 769.849Katılım Oranı : % 81.42Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 71,51550.480Recep Tayyip Erdoğan : % 26,79206.250Sinan Oğan : % 1,289.883Muharrem İnce : % 0,423.
|Toplam Sandık
|:
|3.685
|Toplam Seçmen
|:
|1.147.014
|Açılan Sandık
|:
|3.167
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85.94
|Kullanılan Oy
|:
|796.595
|Geçerli Oy
|:
|769.849
|Katılım Oranı
|:
|% 81.42
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 71,51
|550.480
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 26,79
|206.250
|Sinan Oğan
|:
|% 1,28
|9.883
|Muharrem İnce
|:
|% 0,42
|3.236
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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