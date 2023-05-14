CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 985Toplam Seçmen : 294.637Açılan Sandık : 985Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 271.886Geçerli Oy : 266.832Katılım Oranı : % 92.28Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,60183.034Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,9266.487Sinan Oğan : % 6,0916.260Muharrem İnce : % 0,391.
|Toplam Sandık
|:
|985
|Toplam Seçmen
|:
|294.637
|Açılan Sandık
|:
|985
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|271.886
|Geçerli Oy
|:
|266.832
|Katılım Oranı
|:
|% 92.28
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 68,60
|183.034
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 24,92
|66.487
|Sinan Oğan
|:
|% 6,09
|16.260
|Muharrem İnce
|:
|% 0,39
|1.051
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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