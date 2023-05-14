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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 985Toplam Seçmen : 294.637Açılan Sandık : 985Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 271.886Geçerli Oy : 266.832Katılım Oranı : % 92.28Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,60183.034Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,9266.487Sinan Oğan : % 6,0916.260Muharrem İnce : % 0,391.

Toplam Sandık: 985
Toplam Seçmen: 294.637
Açılan Sandık: 985
Açılan Sandık Oranı: % 100
Kullanılan Oy: 271.886
Geçerli Oy: 266.832
Katılım Oranı: % 92.28

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 68,60183.034
Kemal Kılıçdaroğlu: % 24,9266.487
Sinan Oğan: % 6,0916.260
Muharrem İnce: % 0,391.051
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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