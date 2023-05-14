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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.024Toplam Seçmen : 320.299Açılan Sandık : 990Açılan Sandık Oranı : % 96.68Kullanılan Oy : 279.528Geçerli Oy : 274.329Katılım Oranı : % 90.1Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 63,03172.918Recep Tayyip Erdoğan : % 32,3488.725Sinan Oğan : % 3,9610.847Muharrem İnce : % 0,671.

Toplam Sandık: 1.024
Toplam Seçmen: 320.299
Açılan Sandık: 990
Açılan Sandık Oranı: % 96.68
Kullanılan Oy: 279.528
Geçerli Oy: 274.329
Katılım Oranı: % 90.1

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 63,03172.918
Recep Tayyip Erdoğan: % 32,3488.725
Sinan Oğan: % 3,9610.847
Muharrem İnce: % 0,671.839
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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