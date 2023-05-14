CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.024Toplam Seçmen : 320.299Açılan Sandık : 990Açılan Sandık Oranı : % 96.68Kullanılan Oy : 279.528Geçerli Oy : 274.329Katılım Oranı : % 90.1Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 63,03172.918Recep Tayyip Erdoğan : % 32,3488.725Sinan Oğan : % 3,9610.847Muharrem İnce : % 0,671.
|Toplam Sandık
|:
|1.024
|Toplam Seçmen
|:
|320.299
|Açılan Sandık
|:
|990
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.68
|Kullanılan Oy
|:
|279.528
|Geçerli Oy
|:
|274.329
|Katılım Oranı
|:
|% 90.1
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 63,03
|172.918
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 32,34
|88.725
|Sinan Oğan
|:
|% 3,96
|10.847
|Muharrem İnce
|:
|% 0,67
|1.839
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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