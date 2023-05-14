CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.635Toplam Seçmen : 431.293Açılan Sandık : 1.619Açılan Sandık Oranı : % 99.02Kullanılan Oy : 366.814Geçerli Oy : 357.555Katılım Oranı : % 85.8Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 67,23240.390Kemal Kılıçdaroğlu : % 28,15100.641Sinan Oğan : % 4,3015.382Muharrem İnce : % 0,321.
|Toplam Sandık
|:
|1.635
|Toplam Seçmen
|:
|431.293
|Açılan Sandık
|:
|1.619
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.02
|Kullanılan Oy
|:
|366.814
|Geçerli Oy
|:
|357.555
|Katılım Oranı
|:
|% 85.8
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 67,23
|240.390
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 28,15
|100.641
|Sinan Oğan
|:
|% 4,30
|15.382
|Muharrem İnce
|:
|% 0,32
|1.142
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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