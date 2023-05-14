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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.635Toplam Seçmen : 431.293Açılan Sandık : 1.619Açılan Sandık Oranı : % 99.02Kullanılan Oy : 366.814Geçerli Oy : 357.555Katılım Oranı : % 85.8Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 67,23240.390Kemal Kılıçdaroğlu : % 28,15100.641Sinan Oğan : % 4,3015.382Muharrem İnce : % 0,321.

Toplam Sandık: 1.635
Toplam Seçmen: 431.293
Açılan Sandık: 1.619
Açılan Sandık Oranı: % 99.02
Kullanılan Oy: 366.814
Geçerli Oy: 357.555
Katılım Oranı: % 85.8

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 67,23240.390
Kemal Kılıçdaroğlu: % 28,15100.641
Sinan Oğan: % 4,3015.382
Muharrem İnce: % 0,321.142
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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