CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 972Toplam Seçmen : 170.013Açılan Sandık : 969Açılan Sandık Oranı : % 99.69Kullanılan Oy : 153.047Geçerli Oy : 151.228Katılım Oranı : % 90.16Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,5590.061Kemal Kılıçdaroğlu : % 35,4553.600Sinan Oğan : % 4,827.
|Toplam Sandık
|:
|972
|Toplam Seçmen
|:
|170.013
|Açılan Sandık
|:
|969
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.69
|Kullanılan Oy
|:
|153.047
|Geçerli Oy
|:
|151.228
|Katılım Oranı
|:
|% 90.16
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 59,55
|90.061
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 35,45
|53.600
|Sinan Oğan
|:
|% 4,82
|7.291
|Muharrem İnce
|:
|% 0,18
|276
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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