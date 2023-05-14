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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 972Toplam Seçmen : 170.013Açılan Sandık : 969Açılan Sandık Oranı : % 99.69Kullanılan Oy : 153.047Geçerli Oy : 151.228Katılım Oranı : % 90.16Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,5590.061Kemal Kılıçdaroğlu : % 35,4553.600Sinan Oğan : % 4,827.

Toplam Sandık: 972
Toplam Seçmen: 170.013
Açılan Sandık: 969
Açılan Sandık Oranı: % 99.69
Kullanılan Oy: 153.047
Geçerli Oy: 151.228
Katılım Oranı: % 90.16

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 59,5590.061
Kemal Kılıçdaroğlu: % 35,4553.600
Sinan Oğan: % 4,827.291
Muharrem İnce: % 0,18276
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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