CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.241Toplam Seçmen : 510.281Açılan Sandık : 2.198Açılan Sandık Oranı : % 98.08Kullanılan Oy : 425.320Geçerli Oy : 417.008Katılım Oranı : % 85.99Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,72286.571Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,49102.137Sinan Oğan : % 6,4726.992Muharrem İnce : % 0,321.
|Toplam Sandık
|:
|2.241
|Toplam Seçmen
|:
|510.281
|Açılan Sandık
|:
|2.198
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.08
|Kullanılan Oy
|:
|425.320
|Geçerli Oy
|:
|417.008
|Katılım Oranı
|:
|% 85.99
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 68,72
|286.571
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 24,49
|102.137
|Sinan Oğan
|:
|% 6,47
|26.992
|Muharrem İnce
|:
|% 0,32
|1.308
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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