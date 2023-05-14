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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.241Toplam Seçmen : 510.281Açılan Sandık : 2.198Açılan Sandık Oranı : % 98.08Kullanılan Oy : 425.320Geçerli Oy : 417.008Katılım Oranı : % 85.99Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,72286.571Kemal Kılıçdaroğlu : % 24,49102.137Sinan Oğan : % 6,4726.992Muharrem İnce : % 0,321.

Toplam Sandık: 2.241
Toplam Seçmen: 510.281
Açılan Sandık: 2.198
Açılan Sandık Oranı: % 98.08
Kullanılan Oy: 425.320
Geçerli Oy: 417.008
Katılım Oranı: % 85.99

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 68,72286.571
Kemal Kılıçdaroğlu: % 24,49102.137
Sinan Oğan: % 6,4726.992
Muharrem İnce: % 0,321.308
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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