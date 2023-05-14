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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.196Toplam Seçmen : 689.529Açılan Sandık : 2.067Açılan Sandık Oranı : % 94.13Kullanılan Oy : 584.321Geçerli Oy : 576.516Katılım Oranı : % 90.36Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 50,17289.234Recep Tayyip Erdoğan : % 42,04242.346Sinan Oğan : % 7,3042.120Muharrem İnce : % 0,492.

Toplam Sandık: 2.196
Toplam Seçmen: 689.529
Açılan Sandık: 2.067
Açılan Sandık Oranı: % 94.13
Kullanılan Oy: 584.321
Geçerli Oy: 576.516
Katılım Oranı: % 90.36

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 50,17289.234
Recep Tayyip Erdoğan: % 42,04242.346
Sinan Oğan: % 7,3042.120
Muharrem İnce: % 0,492.816
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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