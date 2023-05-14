CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.196Toplam Seçmen : 689.529Açılan Sandık : 2.067Açılan Sandık Oranı : % 94.13Kullanılan Oy : 584.321Geçerli Oy : 576.516Katılım Oranı : % 90.36Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 50,17289.234Recep Tayyip Erdoğan : % 42,04242.346Sinan Oğan : % 7,3042.120Muharrem İnce : % 0,492.
|Toplam Sandık
|:
|2.196
|Toplam Seçmen
|:
|689.529
|Açılan Sandık
|:
|2.067
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94.13
|Kullanılan Oy
|:
|584.321
|Geçerli Oy
|:
|576.516
|Katılım Oranı
|:
|% 90.36
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 50,17
|289.234
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 42,04
|242.346
|Sinan Oğan
|:
|% 7,30
|42.120
|Muharrem İnce
|:
|% 0,49
|2.816
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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