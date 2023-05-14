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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.074Toplam Seçmen : 1.361.806Açılan Sandık : 3.632Açılan Sandık Oranı : % 89.15Kullanılan Oy : 1.023.894Geçerli Oy : 1.009.162Katılım Oranı : % 85.19Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,05606.021Kemal Kılıçdaroğlu : % 34,34346.596Sinan Oğan : % 5,1551.

Toplam Sandık: 4.074
Toplam Seçmen: 1.361.806
Açılan Sandık: 3.632
Açılan Sandık Oranı: % 89.15
Kullanılan Oy: 1.023.894
Geçerli Oy: 1.009.162
Katılım Oranı: % 85.19

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 60,05606.021
Kemal Kılıçdaroğlu: % 34,34346.596
Sinan Oğan: % 5,1551.929
Muharrem İnce: % 0,464.616
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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