CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.074Toplam Seçmen : 1.361.806Açılan Sandık : 3.632Açılan Sandık Oranı : % 89.15Kullanılan Oy : 1.023.894Geçerli Oy : 1.009.162Katılım Oranı : % 85.19Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,05606.021Kemal Kılıçdaroğlu : % 34,34346.596Sinan Oğan : % 5,1551.
|Toplam Sandık
|:
|4.074
|Toplam Seçmen
|:
|1.361.806
|Açılan Sandık
|:
|3.632
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89.15
|Kullanılan Oy
|:
|1.023.894
|Geçerli Oy
|:
|1.009.162
|Katılım Oranı
|:
|% 85.19
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 60,05
|606.021
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 34,34
|346.596
|Sinan Oğan
|:
|% 5,15
|51.929
|Muharrem İnce
|:
|% 0,46
|4.616
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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