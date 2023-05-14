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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.345Toplam Seçmen : 349.475Açılan Sandık : 1.344Açılan Sandık Oranı : % 99.93Kullanılan Oy : 306.649Geçerli Oy : 300.070Katılım Oranı : % 87.82Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,09183.319Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,9298.762Sinan Oğan : % 5,4516.362Muharrem İnce : % 0,541.

Toplam Sandık: 1.345
Toplam Seçmen: 349.475
Açılan Sandık: 1.344
Açılan Sandık Oranı: % 99.93
Kullanılan Oy: 306.649
Geçerli Oy: 300.070
Katılım Oranı: % 87.82

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 61,09183.319
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,9298.762
Sinan Oğan: % 5,4516.362
Muharrem İnce: % 0,541.627
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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