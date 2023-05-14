CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.345Toplam Seçmen : 349.475Açılan Sandık : 1.344Açılan Sandık Oranı : % 99.93Kullanılan Oy : 306.649Geçerli Oy : 300.070Katılım Oranı : % 87.82Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,09183.319Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,9298.762Sinan Oğan : % 5,4516.362Muharrem İnce : % 0,541.
|Toplam Sandık
|:
|1.345
|Toplam Seçmen
|:
|349.475
|Açılan Sandık
|:
|1.344
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.93
|Kullanılan Oy
|:
|306.649
|Geçerli Oy
|:
|300.070
|Katılım Oranı
|:
|% 87.82
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 61,09
|183.319
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,92
|98.762
|Sinan Oğan
|:
|% 5,45
|16.362
|Muharrem İnce
|:
|% 0,54
|1.627
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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