Üye Girişi
Haberi Paylaş
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 568Toplam Seçmen : 96.626Açılan Sandık : 563Açılan Sandık Oranı : % 99.12Kullanılan Oy : 79.127Geçerli Oy : 77.608Katılım Oranı : % 82.51Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 74,4757.797Kemal Kılıçdaroğlu : % 19,9615.488Sinan Oğan : % 5,284.

Toplam Sandık: 568
Toplam Seçmen: 96.626
Açılan Sandık: 563
Açılan Sandık Oranı: % 99.12
Kullanılan Oy: 79.127
Geçerli Oy: 77.608
Katılım Oranı: % 82.51

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 74,4757.797
Kemal Kılıçdaroğlu: % 19,9615.488
Sinan Oğan: % 5,284.095
Muharrem İnce: % 0,29228
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title