CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 568Toplam Seçmen : 96.626Açılan Sandık : 563Açılan Sandık Oranı : % 99.12Kullanılan Oy : 79.127Geçerli Oy : 77.608Katılım Oranı : % 82.51Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 74,4757.797Kemal Kılıçdaroğlu : % 19,9615.488Sinan Oğan : % 5,284.
|Toplam Sandık
|:
|568
|Toplam Seçmen
|:
|96.626
|Açılan Sandık
|:
|563
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.12
|Kullanılan Oy
|:
|79.127
|Geçerli Oy
|:
|77.608
|Katılım Oranı
|:
|% 82.51
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 74,47
|57.797
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 19,96
|15.488
|Sinan Oğan
|:
|% 5,28
|4.095
|Muharrem İnce
|:
|% 0,29
|228
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500