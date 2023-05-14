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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 591Toplam Seçmen : 186.358Açılan Sandık : 527Açılan Sandık Oranı : % 89.17Kullanılan Oy : 139.532Geçerli Oy : 134.472Katılım Oranı : % 83.71Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 71,7796.504Recep Tayyip Erdoğan : % 25,1333.796Sinan Oğan : % 2,813.

Toplam Sandık: 591
Toplam Seçmen: 186.358
Açılan Sandık: 527
Açılan Sandık Oranı: % 89.17
Kullanılan Oy: 139.532
Geçerli Oy: 134.472
Katılım Oranı: % 83.71

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 71,7796.504
Recep Tayyip Erdoğan: % 25,1333.796
Sinan Oğan: % 2,813.777
Muharrem İnce: % 0,29395
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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