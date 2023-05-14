CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 591Toplam Seçmen : 186.358Açılan Sandık : 527Açılan Sandık Oranı : % 89.17Kullanılan Oy : 139.532Geçerli Oy : 134.472Katılım Oranı : % 83.71Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 71,7796.504Recep Tayyip Erdoğan : % 25,1333.796Sinan Oğan : % 2,813.
|Toplam Sandık
|:
|591
|Toplam Seçmen
|:
|186.358
|Açılan Sandık
|:
|527
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89.17
|Kullanılan Oy
|:
|139.532
|Geçerli Oy
|:
|134.472
|Katılım Oranı
|:
|% 83.71
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 71,77
|96.504
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 25,13
|33.796
|Sinan Oğan
|:
|% 2,81
|3.777
|Muharrem İnce
|:
|% 0,29
|395
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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