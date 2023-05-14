CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.154Toplam Seçmen : 1.062.886Açılan Sandık : 2.847Açılan Sandık Oranı : % 90.27Kullanılan Oy : 794.297Geçerli Oy : 783.192Katılım Oranı : % 83.12Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 49,99391.508Kemal Kılıçdaroğlu : % 45,96359.954Sinan Oğan : % 3,7329.185Muharrem İnce : % 0,322.
|Toplam Sandık
|:
|3.154
|Toplam Seçmen
|:
|1.062.886
|Açılan Sandık
|:
|2.847
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.27
|Kullanılan Oy
|:
|794.297
|Geçerli Oy
|:
|783.192
|Katılım Oranı
|:
|% 83.12
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 49,99
|391.508
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 45,96
|359.954
|Sinan Oğan
|:
|% 3,73
|29.185
|Muharrem İnce
|:
|% 0,32
|2.545
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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