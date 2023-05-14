Üye Girişi
Haberi Paylaş
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.154Toplam Seçmen : 1.062.886Açılan Sandık : 2.847Açılan Sandık Oranı : % 90.27Kullanılan Oy : 794.297Geçerli Oy : 783.192Katılım Oranı : % 83.12Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 49,99391.508Kemal Kılıçdaroğlu : % 45,96359.954Sinan Oğan : % 3,7329.185Muharrem İnce : % 0,322.

Toplam Sandık: 3.154
Toplam Seçmen: 1.062.886
Açılan Sandık: 2.847
Açılan Sandık Oranı: % 90.27
Kullanılan Oy: 794.297
Geçerli Oy: 783.192
Katılım Oranı: % 83.12

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 49,99391.508
Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,96359.954
Sinan Oğan: % 3,7329.185
Muharrem İnce: % 0,322.545
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title