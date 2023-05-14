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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.785Toplam Seçmen : 1.615.326Açılan Sandık : 4.061Açılan Sandık Oranı : % 84.87Kullanılan Oy : 1.184.562Geçerli Oy : 1.166.378Katılım Oranı : % 87.41Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 49,84581.365Recep Tayyip Erdoğan : % 44,82522.774Sinan Oğan : % 4,9557.

Toplam Sandık: 4.785
Toplam Seçmen: 1.615.326
Açılan Sandık: 4.061
Açılan Sandık Oranı: % 84.87
Kullanılan Oy: 1.184.562
Geçerli Oy: 1.166.378
Katılım Oranı: % 87.41

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 49,84581.365
Recep Tayyip Erdoğan: % 44,82522.774
Sinan Oğan: % 4,9557.754
Muharrem İnce: % 0,394.485
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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