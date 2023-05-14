CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.785Toplam Seçmen : 1.615.326Açılan Sandık : 4.061Açılan Sandık Oranı : % 84.87Kullanılan Oy : 1.184.562Geçerli Oy : 1.166.378Katılım Oranı : % 87.41Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 49,84581.365Recep Tayyip Erdoğan : % 44,82522.774Sinan Oğan : % 4,9557.
|Toplam Sandık
|:
|4.785
|Toplam Seçmen
|:
|1.615.326
|Açılan Sandık
|:
|4.061
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84.87
|Kullanılan Oy
|:
|1.184.562
|Geçerli Oy
|:
|1.166.378
|Katılım Oranı
|:
|% 87.41
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 49,84
|581.365
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 44,82
|522.774
|Sinan Oğan
|:
|% 4,95
|57.754
|Muharrem İnce
|:
|% 0,39
|4.485
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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