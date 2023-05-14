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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.452Toplam Seçmen : 399.303Açılan Sandık : 1.425Açılan Sandık Oranı : % 98.14Kullanılan Oy : 319.500Geçerli Oy : 313.009Katılım Oranı : % 81.53Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 66,75208.934Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,5895.709Sinan Oğan : % 2,216.934Muharrem İnce : % 0,461.

Toplam Sandık: 1.452
Toplam Seçmen: 399.303
Açılan Sandık: 1.425
Açılan Sandık Oranı: % 98.14
Kullanılan Oy: 319.500
Geçerli Oy: 313.009
Katılım Oranı: % 81.53

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 66,75208.934
Kemal Kılıçdaroğlu: % 30,5895.709
Sinan Oğan: % 2,216.934
Muharrem İnce: % 0,461.432
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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