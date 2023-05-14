CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.452Toplam Seçmen : 399.303Açılan Sandık : 1.425Açılan Sandık Oranı : % 98.14Kullanılan Oy : 319.500Geçerli Oy : 313.009Katılım Oranı : % 81.53Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 66,75208.934Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,5895.709Sinan Oğan : % 2,216.934Muharrem İnce : % 0,461.
|Toplam Sandık
|:
|1.452
|Toplam Seçmen
|:
|399.303
|Açılan Sandık
|:
|1.425
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.14
|Kullanılan Oy
|:
|319.500
|Geçerli Oy
|:
|313.009
|Katılım Oranı
|:
|% 81.53
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 66,75
|208.934
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 30,58
|95.709
|Sinan Oğan
|:
|% 2,21
|6.934
|Muharrem İnce
|:
|% 0,46
|1.432
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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