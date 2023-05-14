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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.885Toplam Seçmen : 536.910Açılan Sandık : 1.852Açılan Sandık Oranı : % 98.25Kullanılan Oy : 475.301Geçerli Oy : 464.630Katılım Oranı : % 90.06Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,73296.112Kemal Kılıçdaroğlu : % 28,94134.483Sinan Oğan : % 6,7431.302Muharrem İnce : % 0,592.

Toplam Sandık: 1.885
Toplam Seçmen: 536.910
Açılan Sandık: 1.852
Açılan Sandık Oranı: % 98.25
Kullanılan Oy: 475.301
Geçerli Oy: 464.630
Katılım Oranı: % 90.06

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 63,73296.112
Kemal Kılıçdaroğlu: % 28,94134.483
Sinan Oğan: % 6,7431.302
Muharrem İnce: % 0,592.733
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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