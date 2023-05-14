CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.885Toplam Seçmen : 536.910Açılan Sandık : 1.852Açılan Sandık Oranı : % 98.25Kullanılan Oy : 475.301Geçerli Oy : 464.630Katılım Oranı : % 90.06Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,73296.112Kemal Kılıçdaroğlu : % 28,94134.483Sinan Oğan : % 6,7431.302Muharrem İnce : % 0,592.
|Toplam Sandık
|:
|1.885
|Toplam Seçmen
|:
|536.910
|Açılan Sandık
|:
|1.852
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.25
|Kullanılan Oy
|:
|475.301
|Geçerli Oy
|:
|464.630
|Katılım Oranı
|:
|% 90.06
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 63,73
|296.112
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 28,94
|134.483
|Sinan Oğan
|:
|% 6,74
|31.302
|Muharrem İnce
|:
|% 0,59
|2.733
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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