CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.207Toplam Seçmen : 307.114Açılan Sandık : 1.149Açılan Sandık Oranı : % 95.19Kullanılan Oy : 209.022Geçerli Oy : 203.892Katılım Oranı : % 71.65Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 64,54131.596Recep Tayyip Erdoğan : % 32,9867.234Sinan Oğan : % 1,953.981Muharrem İnce : % 0,531.
|Toplam Sandık
|:
|1.207
|Toplam Seçmen
|:
|307.114
|Açılan Sandık
|:
|1.149
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.19
|Kullanılan Oy
|:
|209.022
|Geçerli Oy
|:
|203.892
|Katılım Oranı
|:
|% 71.65
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 64,54
|131.596
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 32,98
|67.234
|Sinan Oğan
|:
|% 1,95
|3.981
|Muharrem İnce
|:
|% 0,53
|1.081
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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