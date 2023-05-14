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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.207Toplam Seçmen : 307.114Açılan Sandık : 1.149Açılan Sandık Oranı : % 95.19Kullanılan Oy : 209.022Geçerli Oy : 203.892Katılım Oranı : % 71.65Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 64,54131.596Recep Tayyip Erdoğan : % 32,9867.234Sinan Oğan : % 1,953.981Muharrem İnce : % 0,531.

Toplam Sandık: 1.207
Toplam Seçmen: 307.114
Açılan Sandık: 1.149
Açılan Sandık Oranı: % 95.19
Kullanılan Oy: 209.022
Geçerli Oy: 203.892
Katılım Oranı: % 71.65

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 64,54131.596
Recep Tayyip Erdoğan: % 32,9867.234
Sinan Oğan: % 1,953.981
Muharrem İnce: % 0,531.081
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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