CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 296.566Açılan Sandık : 970Açılan Sandık Oranı : % 99.9Kullanılan Oy : 258.869Geçerli Oy : 251.416Katılım Oranı : % 87.29Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 71,53179.832Kemal Kılıçdaroğlu : % 22,3856.273Sinan Oğan : % 5,6214.122Muharrem İnce : % 0,471.
|Toplam Sandık
|:
|971
|Toplam Seçmen
|:
|296.566
|Açılan Sandık
|:
|970
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.9
|Kullanılan Oy
|:
|258.869
|Geçerli Oy
|:
|251.416
|Katılım Oranı
|:
|% 87.29
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 71,53
|179.832
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 22,38
|56.273
|Sinan Oğan
|:
|% 5,62
|14.122
|Muharrem İnce
|:
|% 0,47
|1.189
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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