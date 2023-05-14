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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 296.566Açılan Sandık : 970Açılan Sandık Oranı : % 99.9Kullanılan Oy : 258.869Geçerli Oy : 251.416Katılım Oranı : % 87.29Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 71,53179.832Kemal Kılıçdaroğlu : % 22,3856.273Sinan Oğan : % 5,6214.122Muharrem İnce : % 0,471.

Toplam Sandık: 971
Toplam Seçmen: 296.566
Açılan Sandık: 970
Açılan Sandık Oranı: % 99.9
Kullanılan Oy: 258.869
Geçerli Oy: 251.416
Katılım Oranı: % 87.29

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 71,53179.832
Kemal Kılıçdaroğlu: % 22,3856.273
Sinan Oğan: % 5,6214.122
Muharrem İnce: % 0,471.189
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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