CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 12.275Toplam Seçmen : 4.285.644Açılan Sandık : 11.137Açılan Sandık Oranı : % 90.73Kullanılan Oy : 3.517.692Geçerli Oy : 3.468.927Katılım Oranı : % 91Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 46,801.623.418Kemal Kılıçdaroğlu : % 46,421.610.211Sinan Oğan : % 6,41222.
|Toplam Sandık
|:
|12.275
|Toplam Seçmen
|:
|4.285.644
|Açılan Sandık
|:
|11.137
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.73
|Kullanılan Oy
|:
|3.517.692
|Geçerli Oy
|:
|3.468.927
|Katılım Oranı
|:
|% 91
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 46,80
|1.623.418
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 46,42
|1.610.211
|Sinan Oğan
|:
|% 6,41
|222.487
|Muharrem İnce
|:
|% 0,37
|12.811
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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