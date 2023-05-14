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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 12.275Toplam Seçmen : 4.285.644Açılan Sandık : 11.137Açılan Sandık Oranı : % 90.73Kullanılan Oy : 3.517.692Geçerli Oy : 3.468.927Katılım Oranı : % 91Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 46,801.623.418Kemal Kılıçdaroğlu : % 46,421.610.211Sinan Oğan : % 6,41222.

Toplam Sandık: 12.275
Toplam Seçmen: 4.285.644
Açılan Sandık: 11.137
Açılan Sandık Oranı: % 90.73
Kullanılan Oy: 3.517.692
Geçerli Oy: 3.468.927
Katılım Oranı: % 91

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 46,801.623.418
Kemal Kılıçdaroğlu: % 46,421.610.211
Sinan Oğan: % 6,41222.487
Muharrem İnce: % 0,3712.811
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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