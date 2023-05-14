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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 5.592Toplam Seçmen : 1.907.463Açılan Sandık : 5.089Açılan Sandık Oranı : % 91.01Kullanılan Oy : 1.535.738Geçerli Oy : 1.514.554Katılım Oranı : % 88.94Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 53,08803.976Recep Tayyip Erdoğan : % 39,87603.757Sinan Oğan : % 6,3896.

Toplam Sandık: 5.592
Toplam Seçmen: 1.907.463
Açılan Sandık: 5.089
Açılan Sandık Oranı: % 91.01
Kullanılan Oy: 1.535.738
Geçerli Oy: 1.514.554
Katılım Oranı: % 88.94

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 53,08803.976
Recep Tayyip Erdoğan: % 39,87603.757
Sinan Oğan: % 6,3896.633
Muharrem İnce: % 0,6710.188
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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