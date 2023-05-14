CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 5.592Toplam Seçmen : 1.907.463Açılan Sandık : 5.089Açılan Sandık Oranı : % 91.01Kullanılan Oy : 1.535.738Geçerli Oy : 1.514.554Katılım Oranı : % 88.94Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 53,08803.976Recep Tayyip Erdoğan : % 39,87603.757Sinan Oğan : % 6,3896.
|Toplam Sandık
|:
|5.592
|Toplam Seçmen
|:
|1.907.463
|Açılan Sandık
|:
|5.089
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91.01
|Kullanılan Oy
|:
|1.535.738
|Geçerli Oy
|:
|1.514.554
|Katılım Oranı
|:
|% 88.94
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 53,08
|803.976
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 39,87
|603.757
|Sinan Oğan
|:
|% 6,38
|96.633
|Muharrem İnce
|:
|% 0,67
|10.188
Kaynak: AA / Güncel
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