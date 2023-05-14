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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 339Toplam Seçmen : 68.134Açılan Sandık : 334Açılan Sandık Oranı : % 98.53Kullanılan Oy : 55.388Geçerli Oy : 53.661Katılım Oranı : % 82.43Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,6729.876Recep Tayyip Erdoğan : % 39,5521.223Sinan Oğan : % 4,202.

Toplam Sandık: 339
Toplam Seçmen: 68.134
Açılan Sandık: 334
Açılan Sandık Oranı: % 98.53
Kullanılan Oy: 55.388
Geçerli Oy: 53.661
Katılım Oranı: % 82.43

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 55,6729.876
Recep Tayyip Erdoğan: % 39,5521.223
Sinan Oğan: % 4,202.253
Muharrem İnce: % 0,58309
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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