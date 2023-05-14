CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 339Toplam Seçmen : 68.134Açılan Sandık : 334Açılan Sandık Oranı : % 98.53Kullanılan Oy : 55.388Geçerli Oy : 53.661Katılım Oranı : % 82.43Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,6729.876Recep Tayyip Erdoğan : % 39,5521.223Sinan Oğan : % 4,202.
|Toplam Sandık
|:
|339
|Toplam Seçmen
|:
|68.134
|Açılan Sandık
|:
|334
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.53
|Kullanılan Oy
|:
|55.388
|Geçerli Oy
|:
|53.661
|Katılım Oranı
|:
|% 82.43
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 55,67
|29.876
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 39,55
|21.223
|Sinan Oğan
|:
|% 4,20
|2.253
|Muharrem İnce
|:
|% 0,58
|309
Kaynak: AA / Güncel
Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500