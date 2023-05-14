CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 637Toplam Seçmen : 132.313Açılan Sandık : 637Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 116.807Geçerli Oy : 113.949Katılım Oranı : % 88.28Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,7054.360Kemal Kılıçdaroğlu : % 46,5353.022Sinan Oğan : % 5,155.
|Toplam Sandık
|:
|637
|Toplam Seçmen
|:
|132.313
|Açılan Sandık
|:
|637
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|116.807
|Geçerli Oy
|:
|113.949
|Katılım Oranı
|:
|% 88.28
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 47,70
|54.360
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 46,53
|53.022
|Sinan Oğan
|:
|% 5,15
|5.864
|Muharrem İnce
|:
|% 0,62
|703
Kaynak: AA / Güncel
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