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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 637Toplam Seçmen : 132.313Açılan Sandık : 637Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 116.807Geçerli Oy : 113.949Katılım Oranı : % 88.28Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,7054.360Kemal Kılıçdaroğlu : % 46,5353.022Sinan Oğan : % 5,155.

Toplam Sandık: 637
Toplam Seçmen: 132.313
Açılan Sandık: 637
Açılan Sandık Oranı: % 100
Kullanılan Oy: 116.807
Geçerli Oy: 113.949
Katılım Oranı: % 88.28

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,7054.360
Kemal Kılıçdaroğlu: % 46,5353.022
Sinan Oğan: % 5,155.864
Muharrem İnce: % 0,62703
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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