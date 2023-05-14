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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.720Toplam Seçmen : 877.145Açılan Sandık : 2.486Açılan Sandık Oranı : % 91.4Kullanılan Oy : 712.686Geçerli Oy : 698.892Katılım Oranı : % 89.64Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,91390.744Recep Tayyip Erdoğan : % 38,22267.135Sinan Oğan : % 5,1435.926Muharrem İnce : % 0,735.

Toplam Sandık: 2.720
Toplam Seçmen: 877.145
Açılan Sandık: 2.486
Açılan Sandık Oranı: % 91.4
Kullanılan Oy: 712.686
Geçerli Oy: 698.892
Katılım Oranı: % 89.64

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 55,91390.744
Recep Tayyip Erdoğan: % 38,22267.135
Sinan Oğan: % 5,1435.926
Muharrem İnce: % 0,735.087
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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