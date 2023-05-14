CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.720Toplam Seçmen : 877.145Açılan Sandık : 2.486Açılan Sandık Oranı : % 91.4Kullanılan Oy : 712.686Geçerli Oy : 698.892Katılım Oranı : % 89.64Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,91390.744Recep Tayyip Erdoğan : % 38,22267.135Sinan Oğan : % 5,1435.926Muharrem İnce : % 0,735.
|Toplam Sandık
|:
|2.720
|Toplam Seçmen
|:
|877.145
|Açılan Sandık
|:
|2.486
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91.4
|Kullanılan Oy
|:
|712.686
|Geçerli Oy
|:
|698.892
|Katılım Oranı
|:
|% 89.64
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 55,91
|390.744
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 38,22
|267.135
|Sinan Oğan
|:
|% 5,14
|35.926
|Muharrem İnce
|:
|% 0,73
|5.087
Kaynak: AA / Güncel
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