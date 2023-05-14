CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.322Toplam Seçmen : 990.605Açılan Sandık : 3.239Açılan Sandık Oranı : % 97.5Kullanılan Oy : 881.376Geçerli Oy : 861.533Katılım Oranı : % 91.34Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 48,57418.422Recep Tayyip Erdoğan : % 45,16389.046Sinan Oğan : % 5,6048.243Muharrem İnce : % 0,675.
|Toplam Sandık
|:
|3.322
|Toplam Seçmen
|:
|990.605
|Açılan Sandık
|:
|3.239
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.5
|Kullanılan Oy
|:
|881.376
|Geçerli Oy
|:
|861.533
|Katılım Oranı
|:
|% 91.34
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 48,57
|418.422
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 45,16
|389.046
|Sinan Oğan
|:
|% 5,60
|48.243
|Muharrem İnce
|:
|% 0,67
|5.822
Kaynak: AA / Güncel
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