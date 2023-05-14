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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.322Toplam Seçmen : 990.605Açılan Sandık : 3.239Açılan Sandık Oranı : % 97.5Kullanılan Oy : 881.376Geçerli Oy : 861.533Katılım Oranı : % 91.34Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 48,57418.422Recep Tayyip Erdoğan : % 45,16389.046Sinan Oğan : % 5,6048.243Muharrem İnce : % 0,675.

Toplam Sandık: 3.322
Toplam Seçmen: 990.605
Açılan Sandık: 3.239
Açılan Sandık Oranı: % 97.5
Kullanılan Oy: 881.376
Geçerli Oy: 861.533
Katılım Oranı: % 91.34

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,57418.422
Recep Tayyip Erdoğan: % 45,16389.046
Sinan Oğan: % 5,6048.243
Muharrem İnce: % 0,675.822
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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