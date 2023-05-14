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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.493Toplam Seçmen : 858.412Açılan Sandık : 2.245Açılan Sandık Oranı : % 90.05Kullanılan Oy : 699.182Geçerli Oy : 683.991Katılım Oranı : % 90.95Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 54,92375.670Recep Tayyip Erdoğan : % 39,43269.666Sinan Oğan : % 5,0234.367Muharrem İnce : % 0,634.

Toplam Sandık: 2.493
Toplam Seçmen: 858.412
Açılan Sandık: 2.245
Açılan Sandık Oranı: % 90.05
Kullanılan Oy: 699.182
Geçerli Oy: 683.991
Katılım Oranı: % 90.95

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 54,92375.670
Recep Tayyip Erdoğan: % 39,43269.666
Sinan Oğan: % 5,0234.367
Muharrem İnce: % 0,634.288
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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