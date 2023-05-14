CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.493Toplam Seçmen : 858.412Açılan Sandık : 2.245Açılan Sandık Oranı : % 90.05Kullanılan Oy : 699.182Geçerli Oy : 683.991Katılım Oranı : % 90.95Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 54,92375.670Recep Tayyip Erdoğan : % 39,43269.666Sinan Oğan : % 5,0234.367Muharrem İnce : % 0,634.
|Toplam Sandık
|:
|2.493
|Toplam Seçmen
|:
|858.412
|Açılan Sandık
|:
|2.245
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.05
|Kullanılan Oy
|:
|699.182
|Geçerli Oy
|:
|683.991
|Katılım Oranı
|:
|% 90.95
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 54,92
|375.670
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 39,43
|269.666
|Sinan Oğan
|:
|% 5,02
|34.367
|Muharrem İnce
|:
|% 0,63
|4.288
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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