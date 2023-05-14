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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.711Toplam Seçmen : 439.905Açılan Sandık : 1.586Açılan Sandık Oranı : % 92.69Kullanılan Oy : 365.644Geçerli Oy : 359.814Katılım Oranı : % 90.04Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,65229.030Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,86111.024Sinan Oğan : % 5,1718.596Muharrem İnce : % 0,321.

Toplam Sandık: 1.711
Toplam Seçmen: 439.905
Açılan Sandık: 1.586
Açılan Sandık Oranı: % 92.69
Kullanılan Oy: 365.644
Geçerli Oy: 359.814
Katılım Oranı: % 90.04

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 63,65229.030
Kemal Kılıçdaroğlu: % 30,86111.024
Sinan Oğan: % 5,1718.596
Muharrem İnce: % 0,321.164
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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