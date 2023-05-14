CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.711Toplam Seçmen : 439.905Açılan Sandık : 1.586Açılan Sandık Oranı : % 92.69Kullanılan Oy : 365.644Geçerli Oy : 359.814Katılım Oranı : % 90.04Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,65229.030Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,86111.024Sinan Oğan : % 5,1718.596Muharrem İnce : % 0,321.
|Toplam Sandık
|:
|1.711
|Toplam Seçmen
|:
|439.905
|Açılan Sandık
|:
|1.586
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.69
|Kullanılan Oy
|:
|365.644
|Geçerli Oy
|:
|359.814
|Katılım Oranı
|:
|% 90.04
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 63,65
|229.030
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 30,86
|111.024
|Sinan Oğan
|:
|% 5,17
|18.596
|Muharrem İnce
|:
|% 0,32
|1.164
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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