CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.158Toplam Seçmen : 612.170Açılan Sandık : 2.018Açılan Sandık Oranı : % 93.51Kullanılan Oy : 500.995Geçerli Oy : 491.995Katılım Oranı : % 88.77Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,57322.588Kemal Kılıçdaroğlu : % 28,12138.354Sinan Oğan : % 5,8928.986Muharrem İnce : % 0,422.
|Toplam Sandık
|:
|2.158
|Toplam Seçmen
|:
|612.170
|Açılan Sandık
|:
|2.018
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.51
|Kullanılan Oy
|:
|500.995
|Geçerli Oy
|:
|491.995
|Katılım Oranı
|:
|% 88.77
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 65,57
|322.588
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 28,12
|138.354
|Sinan Oğan
|:
|% 5,89
|28.986
|Muharrem İnce
|:
|% 0,42
|2.067
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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