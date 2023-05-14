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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.158Toplam Seçmen : 612.170Açılan Sandık : 2.018Açılan Sandık Oranı : % 93.51Kullanılan Oy : 500.995Geçerli Oy : 491.995Katılım Oranı : % 88.77Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,57322.588Kemal Kılıçdaroğlu : % 28,12138.354Sinan Oğan : % 5,8928.986Muharrem İnce : % 0,422.

Toplam Sandık: 2.158
Toplam Seçmen: 612.170
Açılan Sandık: 2.018
Açılan Sandık Oranı: % 93.51
Kullanılan Oy: 500.995
Geçerli Oy: 491.995
Katılım Oranı: % 88.77

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 65,57322.588
Kemal Kılıçdaroğlu: % 28,12138.354
Sinan Oğan: % 5,8928.986
Muharrem İnce: % 0,422.067
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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