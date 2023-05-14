CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 337Toplam Seçmen : 65.578Açılan Sandık : 315Açılan Sandık Oranı : % 93.47Kullanılan Oy : 52.928Geçerli Oy : 52.457Katılım Oranı : % 87.17Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 79,9941.958Recep Tayyip Erdoğan : % 16,538.673Sinan Oğan : % 3,351.
|Toplam Sandık
|:
|337
|Toplam Seçmen
|:
|65.578
|Açılan Sandık
|:
|315
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.47
|Kullanılan Oy
|:
|52.928
|Geçerli Oy
|:
|52.457
|Katılım Oranı
|:
|% 87.17
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 79,99
|41.958
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 16,53
|8.673
|Sinan Oğan
|:
|% 3,35
|1.759
|Muharrem İnce
|:
|% 0,13
|67
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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