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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 337Toplam Seçmen : 65.578Açılan Sandık : 315Açılan Sandık Oranı : % 93.47Kullanılan Oy : 52.928Geçerli Oy : 52.457Katılım Oranı : % 87.17Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 79,9941.958Recep Tayyip Erdoğan : % 16,538.673Sinan Oğan : % 3,351.

Toplam Sandık: 337
Toplam Seçmen: 65.578
Açılan Sandık: 315
Açılan Sandık Oranı: % 93.47
Kullanılan Oy: 52.928
Geçerli Oy: 52.457
Katılım Oranı: % 87.17

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 79,9941.958
Recep Tayyip Erdoğan: % 16,538.673
Sinan Oğan: % 3,351.759
Muharrem İnce: % 0,1367
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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