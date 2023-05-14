CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 928Toplam Seçmen : 280.741Açılan Sandık : 864Açılan Sandık Oranı : % 93.1Kullanılan Oy : 236.546Geçerli Oy : 231.982Katılım Oranı : % 90.29Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,69110.633Kemal Kılıçdaroğlu : % 44,91104.187Sinan Oğan : % 6,5715.244Muharrem İnce : % 0,831.
|Toplam Sandık
|:
|928
|Toplam Seçmen
|:
|280.741
|Açılan Sandık
|:
|864
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.1
|Kullanılan Oy
|:
|236.546
|Geçerli Oy
|:
|231.982
|Katılım Oranı
|:
|% 90.29
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 47,69
|110.633
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 44,91
|104.187
|Sinan Oğan
|:
|% 6,57
|15.244
|Muharrem İnce
|:
|% 0,83
|1.918
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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