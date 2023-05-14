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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 928Toplam Seçmen : 280.741Açılan Sandık : 864Açılan Sandık Oranı : % 93.1Kullanılan Oy : 236.546Geçerli Oy : 231.982Katılım Oranı : % 90.29Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,69110.633Kemal Kılıçdaroğlu : % 44,91104.187Sinan Oğan : % 6,5715.244Muharrem İnce : % 0,831.

Toplam Sandık: 928
Toplam Seçmen: 280.741
Açılan Sandık: 864
Açılan Sandık Oranı: % 93.1
Kullanılan Oy: 236.546
Geçerli Oy: 231.982
Katılım Oranı: % 90.29

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,69110.633
Kemal Kılıçdaroğlu: % 44,91104.187
Sinan Oğan: % 6,5715.244
Muharrem İnce: % 0,831.918
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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